Число и объем переводов в дружественные страны растет весь прошлый и текущий год.

«Число и объем переводов в дружественные страны растет весь прошлый и текущий год. Это связано как с расширением географии переводов, так и с повышением качества и скорости проведения таких транзакций. В августе банк расширил возможности переводов в Узбекистан. После подключения 26 банков-получателей, страна сразу вырвалась в лидеры по переводам. Сегодня банк предлагает розничным клиентам переводы за рубеж в 12 стран, до конца года число доступных направлений увеличится в три раза – до 30 стран. Ключевыми направлениями станут Турция и Индия», – отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.За три летних месяца клиенты банка совершили более 75 тысяч трансграничных переводов в валютах дружественных стран. Изначально наибольшую долю среди них занимали переводы в Таджикистан, однако во второй половине августа лидер по числу транзакций сменился – им стал Узбекистан.С января по август розничные клиенты банка совершили более 140 тыс. переводов за рубеж на 21 млрд руб. Только за три летних месяца пользователи Онлайн перевели в дружественные страны 6,5 млрд рублей, проведя более 75 тысяч операций.