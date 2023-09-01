На неделе порядка 20 мужчин Владимирской области отбыли для прохождения воинской службы по контракту.

На неделе порядка 20 мужчин Владимирской области отбыли для прохождения воинской службы по контракту. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.Для земляков организовали торжественные проводы, на которых присутствовали родственники и друзья, представители областной администрации, военного комиссариата, священнослужители и члены общественных организаций.Военком региона Юрий Гусаров пожелал контрактникам быстрее восстановить навыки воинской службы, проявить себя с самой лучшей стороны и вернуться домой живыми и здоровыми. Отмечается, что сперва мужчины попадут в учебные подразделения Вооружённых Сил РФ.