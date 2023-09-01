На торжественную линейку в День знаний вышли почти 1600 учеников владимирской 36-й...

На торжественную линейку в День знаний вышли почти 1600 учеников владимирской 36-й школы.Поздравить первоклашек с первым звонком пришел и глава города Дмитрий Наумов.Учащиеся 36-й школы Андрей Степанов и Елизавета Курманова дают первый школьный звонок для первоклашек. Этим мальчишкам и девчонкам только предстоит сесть за парты. Злата Форталёва идет в школу с особым чувством. Она из педагогической семьи. Ее дедушка Вячеслав Анатольевич по профессии - учитель, отдал школе более 30 лет. День знаний - его любимый праздник.Вячеслав Форталёв, дедушка Златы:- Все маленькие дети, они воспринимают это как праздник. Какая-то музыкальная и танцевальная программа где много игрушек, но однако с каждым днем они будут осознавать все это и будут понимать, что знания- это сила.Особые слова сегодня звучат не только в адрес учеников, но и всего педагогического состава. Для 36-й школы этот год выдался очень интересным на события. Она стала лучшей по итогам городского конкурса. И в этом огромная заслуга учителей, говорит директор Елена Кувшинова. Уже с этого годе в школе появится новый штатный сотрудник. Советник по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.Елена Кувшинова, директор 36-й школы г. Владимир:- В прошлом году открылась у нас первичное отделение российского движения детей и молодежи "Движение первых". Оно объединило все объединения детские общественные в нашей школе. А это и кадеты наши, объединение Юнармии, это и наши юные журналисты, есть у нас и литературные объединения.Поздравить школьников с началом занятий пришел и глава Владимира Дмитрий Наумов. Он отметил, что все 50 городских школ прекрасно подготовились к новому учебному году, но работа будет продолжена. В сферу образования из городского бюджета направлено почти 90 миллионов рублей. Также Дмитрий Наумов пожелал всем учащимся, чтобы школьные годы стали незабываемыми.Дмитрий Наумов, глава г. Владимир:- Приходится делать все для того чтобы наши дети, наши ученики получали самое лучшее образование. Конечно же мы видим потребности в развитии инфраструктуры, в необходимости проведения всевозможных ремонтов, но сегодня не об этом. Сегодня мы говорим именно о наших детях, которые начинают свой новый учебный год.Завершилась торжественная линейка первым уроком. Учителя пообещали не сильно нагружать ребят знаниями в этот день. Время для контрольных и домашних заданий еще будет.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев Вести-Владимир