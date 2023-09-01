Народные приметы на 2 сентября. Кого нужно накормить самыми вкусными блюдами в Самойлов день, чтобы...

Народные приметы на 2 сентября. Кого нужно накормить самыми вкусными блюдами в Самойлов день, чтобы не потерять достаток в доме?2 сентября 2023 года проходит народный праздник Самойлов день. День в народном календаре назвали Самойловым, так как Православная церковь чтит память пророка Самуила.В старину считался мужским праздником, так как пророк Самуил — заступник мужчин. Женщины готовили вкусные блюда, чтобы досыта накормить хозяина дома. Обычно к этому дню появляются зимние опята, которые собирали в лесу, а потом готовили из них разнообразные кушанья. Особой популярностью пользовался жареный картофель с грибами.Что можно делать в Самойлов день?В честь хозяина дома накрывали стол, кормили его лучшими блюдами, во всём ему помогали. С самого утра подавали чистую одежду, чтобы в свой праздник он красиво выглядел. Приступают к еде после того, как хозяин дома съел первую ложку того или иного блюда.Другое название праздника — Свекольница. Принято собирать свёклу и готовить из неё блюда.Утром нужно расчесать волосы деревянным гребнем. По поверьям, такой ритуал привлечёт деньги.Что нельзя делать в Самойлов день?Нельзя стричь волосы и ногти — к несчастью.Женщины сегодня должны с уважением относиться к представителям сильного пола. Нельзя с ними ссориться, говорить про них неприятные вещи, разводить слухи, иначе можно навлечь на себя неприятности.Не рекомендуется заводить новые знакомства, дружбу. Новый знакомый в будущем сильно навредит.Народные приметы на 2 сентября 2023 годаВокруг Луны красноватый круг — будет ветрено.Рябины много уродилось — осень окажется с частыми дождями.Грачи улетают сегодня — скоро начнётся похолодание.Грачи улетают на юг на большой высоте — к суровой зиме.Белки и кроты делают большие запасы — зима предстоит очень холодная.Гром — к тёплой зиме.Много мышей появилось — зима будет студёная.Первые жёлтые листья на берёзе появляются на верхушке — к ранней весне.Фото freepik.com