Народные приметы на 2 сентября. Кого нужно накормить самыми вкусными блюдами в Самойлов день, чтобы...
Народные приметы на 2 сентября. Кого нужно накормить самыми вкусными блюдами в Самойлов день, чтобы не потерять достаток в доме?
2 сентября 2023 года проходит народный праздник Самойлов день. День в народном календаре назвали Самойловым, так как Православная церковь чтит память пророка Самуила.
В старину считался мужским праздником, так как пророк Самуил — заступник мужчин. Женщины готовили вкусные блюда, чтобы досыта накормить хозяина дома. Обычно к этому дню появляются зимние опята, которые собирали в лесу, а потом готовили из них разнообразные кушанья. Особой популярностью пользовался жареный картофель с грибами.
Что можно делать в Самойлов день?
В честь хозяина дома накрывали стол, кормили его лучшими блюдами, во всём ему помогали. С самого утра подавали чистую одежду, чтобы в свой праздник он красиво выглядел. Приступают к еде после того, как хозяин дома съел первую ложку того или иного блюда.
Другое название праздника — Свекольница. Принято собирать свёклу и готовить из неё блюда.
Утром нужно расчесать волосы деревянным гребнем. По поверьям, такой ритуал привлечёт деньги.
Что нельзя делать в Самойлов день?
Нельзя стричь волосы и ногти — к несчастью.
Женщины сегодня должны с уважением относиться к представителям сильного пола. Нельзя с ними ссориться, говорить про них неприятные вещи, разводить слухи, иначе можно навлечь на себя неприятности.
Не рекомендуется заводить новые знакомства, дружбу. Новый знакомый в будущем сильно навредит.
Народные приметы на 2 сентября 2023 года
Вокруг Луны красноватый круг — будет ветрено.
Рябины много уродилось — осень окажется с частыми дождями.
Грачи улетают сегодня — скоро начнётся похолодание.
Грачи улетают на юг на большой высоте — к суровой зиме.
Белки и кроты делают большие запасы — зима предстоит очень холодная.
Гром — к тёплой зиме.
Много мышей появилось — зима будет студёная.
Первые жёлтые листья на берёзе появляются на верхушке — к ранней весне.
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