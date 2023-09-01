Ночью в селе Весь Суздальского района случился сильный пожар.

Ночью в селе Весь Суздальского района случился сильный пожар. Огонь охватил частный жилой дом на улице Центральной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Сообщение о возгорании поступило 1 сентября в 1.56, и на место происшествия немедленно выехали спасатели. Пламя тушили 16 огнеборцев на 6 машинах.Сотрудникам МЧС удалось оперативно локализовать и ликвидировать очаг возгорания. Пожар уничтожил кровлю строения на площади 250 кв. м. Кроме того, огонь повредил внутреннюю отделку дома и мебель. О пострадавших на пожаре людях не сообщается.В настоящий момент специалисты устанавливают точную причину ЧП.