Ночью во Владимирской области сгорела сельская усадьба. В 01-56 01.09.2023 в оперативную дежурную...

Ночью во Владимирской области сгорела сельская усадьба.В 01-56 01.09.2023 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Суздальский район, с. Весь, ул. Центральная, д. 16.По прибытии пожарных подразделений наблюдалось горение кровли дома.Существовала угроза распространения огня по всему дому. Пожарные не допустили распространения и оперативно ликвидировали пожар. Сгорела кровля дома на площади 250 кв.м., внутренняя отделка и имущество дома на площади 150 кв.м.Информация о погибших и пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 16 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.