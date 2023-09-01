Очередной этап конкурса на самую красивую деревню Владимирской области завершен.
Он был самым...
Очередной этап конкурса на самую красивую деревню Владимирской области завершен.
Он был самым трудоемким для оргкомитета - предстояло объехать 75 населенных пунктов-участников. Что увидели члены жюри в поселке Майский - в нашем сюжете
Общественная жизнь в Майском держится на трех китах. Первый - поселковый дом культуры. Там недавно завершился ремонт фойе, и сотрудники, полные энтузиазма, развернули бурную деятельность
- Меня зовут Рогозина Алена Сергеевна, я работник Дома культуры поселка Майский, являюсь руководителем студии "Ремесла из сундука".
В этом сундуке много удивительных вещей: роспись по дереву радует яркими красками, а изделия мастерской кружевоплетения соперничают с прихотливыми узорами корзин и берестяных туесков. Местные школьники хорошо знают, что такое веретено, как сплести цветной поясок или соткать классический деревенский половик.
Алена Рогозина, руководитель студии "Ремесла из сундука":
- Дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации недавно приезжали к нам и мы показывали им мастер-классы.
Творчество студийцев вполне прикладное - у каждой вещи свое предназначение
- ...это называется "Суженный" - молодые девушки, которые не замужем делают их своими руками, носят поближе к сердцу и тогда их замужество ждет))
От современных изделий - к музейным экспонатам. Быт крестьянина села Фофаново (так прежде назывался Майский), как на ладони.
Наталья Гайда, руководитель краеведческой студии "Русская горница":
- Мы проводим мероприятия народного календарного цикла...
В русской горнице все, как положено: печь, красный угол, горка с посудой, детская зыбка.
Музыкальное сопровождение в диапазоне от коровьего ботала... до патефона с Лидией Руслановой.
Одна беда у студии - помещений не хватает, поэтому эволюция утюга представлена на подоконнике.
Дом культуры временно приютил и православную общину поселка. Но в строящейся рядом Покровской церкви в конце мая уже прошла первая литургия. Двери нового теплого храма будут открыты для прихожан круглый год
Архимандрит Афанасий (Голенко), настоятель Свято-Покровского храма:
- Строим здесь, чтобы всем было удобно, доступно - главное, до зимы все успеть.
Здоровый крестьянский дух - в здоровом теле. Жители поселка гордятся своим ФАПом. Отремонтированный, оснащенный, еще один Майский "кит". Очередей нет - специалисты приезжают регулярно. Фельдшеры - знают всех своих пациентов, как родных. Клуб, церковь, ФАП - чтобы все процветало, оправдывая название поселка.
- Сажаем все под наряд, чтобы все цвело.
Андрей Николаев, "Вести-Владимир"