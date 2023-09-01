Звезда фигурного катания Татьяна Навка принимает поздравления. Муж постарался!

Звезда фигурного катания Татьяна Навка принимает поздравления. Муж постарался!Что ни день — то праздник! Жизнь олимпийской чемпионки полна радостных моментов, но 1 сентября все-таки особая дата. Родители с трепетом провожают своих наследников к школьному звонку, ведь дети так быстро растут. Татьяна Навка души не чает в маленькой дочке, и счастье ее видно за версту.С началом календарной осени знаменитость предалась мыслям о прошлом и настоящем. Она взглянула на свое архивное фото, где запечатлена еще крошкой, а затем разместила в профиле девятилетней Надежды Песковой. Татьяна Навка предъявила ребенка сидящим на заднем сидении авто.Фигуристка поинтересовалась, похожи ли они с девочкой. На вопрос быстро отреагировали поклонники звездной семьи. Многие написали, что Надежда — "папина дочка", ведь сходство с отцом заметно невооруженным глазом.Татьяна Навка в соцсетях получила уйму комментариев с комплиментами, которые посвятили ее наследнице. Маленькая Надежда хорошо получилась на фото, а большой портфель с игрушкой в виде собачьей мордочки дополнил ее праздничный образ первоклассницы.Звездная мама показала, что дочь эффектно нарядилась 1 сентября. С ярко-оранжевым галстуком в полоску строгий костюм ученицы смотрится стильно и неординарно. Татьяна Навка и ее муж растят настоящую модницу.