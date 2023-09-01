Рассказала о любимом доме, в котором пока жить не может. Перед праздником в соцсетях городские власти организовали конкурс. Владимирцам предлагалось рассказать о своём любимом уголке

Рассказала о любимом доме, в котором пока жить не может. Перед праздником в соцсетях городские власти организовали конкурс. Владимирцам предлагалось рассказать о своём любимом уголке областного центра и приложить фото. Участников набралось немало. Среди них оказалась и пятилетняя Катя. Её любимое место – их новый дом в ЖК «Дуброва Парк-1», но пока он так и