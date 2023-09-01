Не сдержались даже мужчины

Не сдержались даже мужчиныЕще полгода назад Диана Гурцкая охотно общалась с поклонниками, давала концерты и радовала журналистов своим присутствием на разных мероприятиях. Все изменилось 20 мая, когда любимица многих пережила утрату мужа. Петр Кучеренко скончался на борту самолета от сердечной недостаточности.Долгое время Диана Гурцкая не выходила на связь. Похороны Петра Кучеренко стали последним выходом артистки в люди. Поклонникам оставалась только догадываться, что переживает сейчас их любимица. Однажды друзья семьи прервали молчание и поделились, что их подруга все еще не может поверить произошедшему."Прийти в себя не может", – сообщили близкие звезды, оставшиеся анонимными.Накануне Диана Гурцкая впервые вышла в свет после смерти мужа. В Кремле ее сопровождала охрана, которая не подпускала к народной исполнительнице журналистов. На сцене несчастная вдова появилась без макияжа, чего раньше себе не позволяла.Несмотря на отпечаток горя на лице Дианы Гурцкая, весь зал был поражен выступлением певицы. Она, как говорят источники, довела народ до слез. Многие поклонники были под впечатлением от песен, которые зазвучали по-новому. Даже мужская половина зала не смогли сдержать слез.