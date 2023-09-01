Правоохранители регионального центра добились обеспечения инвалида I группы жизненно необходимыми медицинскими препаратами.

Правоохранители регионального центра добились обеспечения инвалида I группы жизненно необходимыми медицинскими препаратами. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В ходе организованной по обращению горожанки проверки было установлено, что женщина болеет онкологическим недугом. Она нуждается в лекарстве, которое должно предоставляться бесплатно.Но в течение нескольких месяцев жительница Владимира жизненно важный препарат не получала, а покупала за собственные деньги.«В целях устранения выявленных нарушений прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с Министерства здравоохранения области в пользу заявительницы средств, затраченных на приобретение лекарственного препарата, в сумме 73,5 тыс. рублей, а также возложении на ведомство обязанности по обеспечению пациентки лекарством бесплатно на весь период нуждаемости», - говорится в сообщении ведомства.В настоящий момент инвалид обеспечена необходимыми медикаментами. Также суд взыскал в пользу женщины компенсацию за моральный вред.