Вступил в силу запрет на прикрепление гаджетов к лобовому стеклу машины.

С 1 сентября вступает в силу постановление правительства о новых правилах использования автомобилей. С этого дня россияне не смогут использовать автомобиль, если на лобовом стекле установлены дополнительные предметы, например гаджеты, или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.В документе уточнено, что под запрет не попадают зеркала заднего вида, детали стеклоочистителей, наружные и нанесенные или встроенные в стекла радиоантенны, нагревательные элементы устройств размораживания и осушения ветрового стекла.В перечне также не перечислены такие устройства, как видеорегистраторы, крепления для телефона или навигатора и транспондер для проезда по платным трассам.В законодательстве нет прямого запрета на установку в машине видеорегистраторов, навигаторов, телефонов, антирадаров и прочего, просто водителю нужно знать, как их правильно установить, — рассказал РБК член Ассоциации юристов России Марина Сафонова.