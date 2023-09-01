Синоптики порадовали жителей Владимирской области прогнозом погоды. Первая неделя месяца ожидается...

Синоптики порадовали жителей Владимирской области прогнозом погоды.Первая неделя месяца ожидается теплее, чем положено по климату, а на второй неделе температурный режим вернется к норме, сообщили синоптики.Заморозки и дожди не прогнозируются.В субботу, 2 сентября, будет облачно.Воздух прогреется до 24 градусов.Ветер слабый, максимум 2, 3 метра в секунду.Атмосферное давление стабильно 750-751 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды:2 сентября начинают собираться в стаи перелетные грачи. Появляются зимние опята. На огороде пора дергать свеклу и морковь – огороду кланяться. Наши предки заметили, если в этот день бывает гром – осень будет долгой.Фото: https://www.pxfuel.com