Смотрите Вести в 14.30: Я сдаюсь, не стреляйте! Звонок на урок. - Больше никакой второй...

Смотрите "Вести" в 14.30: "Я сдаюсь, не стреляйте!"Звонок на урок.- Больше никакой второй смены... "В первом классе, я думаю, будет поинтереснее и потяжелее" В Сновицах открылся новый корпус начальной школы на 240 местТактика спасения.В Камешковском районе нейтрализовали банду террористов. "Я сдаюсь, не стреляйте!" Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии провели совместные учения.- Город ангелов.И в Беслане сегодня вспоминают жертв теракта в школе номер один. "Я успела даже детям сказать что-то. Мгновенно!" Делегация владимирского госуниверситета принимает участие в "Вахте памяти".