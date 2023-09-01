Градоначальник поблагодарил военных.

Градоначальник поблагодарил военных.Силами противовоздушной обороны пресечена очередная попытка прорыва беспилотного летательного аппарата к Москве. Дрон уничтожен рядом с подмосковными Люберцами, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем .По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На место уничтожения беспилотника прибыли сотрудники экстренных служб."Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!" – подчеркнул Собянин.Ранее силы ПВО беспилотники в Рузском и Можайском районах Московской области, а также в окрестностях Красногорска и Часцов. Пострадавших в результате инцидентов нет.