Спасатели помогли потерявшейся пенсионерке выйти из леса во Владимирской области. 30 августа в...

Спасатели помогли потерявшейся пенсионерке выйти из леса во Владимирской области.30 августа в районе Камешкова у озера Малое Урсово пропала женщина в возрасте 72 года, сообщает https://t.me/rssmonitoring33Дежурная смена совместно с сотрудниками полиции начала поисково-спасательные работы.Потерявшаяся услышала звуки сирены автомобиля ДПС и самостоятельно вышла к дороге.Фото: https://t.me/rssmonitoring33