Спасатели помогли потерявшейся пенсионерке выйти из леса во Владимирской области.
30 августа в...
Спасатели помогли потерявшейся пенсионерке выйти из леса во Владимирской области.
30 августа в районе Камешкова у озера Малое Урсово пропала женщина в возрасте 72 года, сообщает https://t.me/rssmonitoring33
Дежурная смена совместно с сотрудниками полиции начала поисково-спасательные работы.
Потерявшаяся услышала звуки сирены автомобиля ДПС и самостоятельно вышла к дороге.
Фото: https://t.me/rssmonitoring33