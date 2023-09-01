Перед походом в лес необходимо придерживаться мер безопасности. Руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт Татьяна Козлова рассказала, чем точно нельзя ..

Перед походом в лес необходимо придерживаться мер безопасности. Руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Татьяна Козлова рассказала, чем точно нельзя пренебрегать."Перед тем как идти в лес, в первую очередь должен быть всегда полностью заряжен телефон, никаких 70%, ни в коем случае. Перед выходом из дома нужно обязательно сообщить кому-нибудь, во сколько вы собираетесь вернуться и в какой лес пойдёте", — цитирует специалиста .Эксперт подчеркнула, что ключевую роль в поисках играют близкие люди. Если известно, что человек должен вернуться из леса к определённому времени, но связаться с ним не удается, то через час стоит сделать заявку по телефону 112.