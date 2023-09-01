Спикер областного Заксобрания Владимир Киселев поздравил первокурсников ВлГУ с Днем...

Спикер областного Заксобрания Владимир Киселев поздравил первокурсников ВлГУ с Днем знанийВчерашних абитуриентов, а теперь - первокурсников ВлГУ этим утром приветствовал спикер областного Заксобрания Владимир Киселев. Студентам госуниверситета он пожелал успехов в учебе, насыщенной студенческой жизни и выразил надежду, что по окончании опорного вуза они останутся работать во Владимирской области.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Сегодня Владимирская область успешно развивается. Вводятся в эксплуатацию новые предприятия, в том числе и крупные промышленные производства. Конечно, нашему региону очень нужны молодые, активные, грамотные кадры, специалисты, которые будут развивать экономику и социальную сферу нашего региона.По результатам летней приемной кампании во владимирский госуниверситет зачислены четыре тысячи триста абитуриентов. Спикер облпарламента - сам выпускник "Политеха". И глубоко одобряет их выбор. ВлГУ готовит широкий спектр востребованных специалистов. В том числе - преподавателей, а теперь и медиков. В таких кадрах Владимирская область нуждается особенно.