Срок введения платных парковок в Суздале переносится на середину сентября. Причина в том, что...

Срок введения платных парковок в Суздале переносится на середину сентября.Причина в том, что чиновники не успевают оформить документы на право оплаты стоянки по льготному тарифу для местных жителей и предпринимателей. Желающих оказалось чересчур много, сообщила администрация города Суздаля.В результате "парковочная реформа" переносится со 2 сентября на срок не менее двух недель.В мэрии Суздаля уточнили, что по всем ранее выданным резидентным разрешениям автоматически будет изменен срок начала его действия с даты запуска системы.Напоминаем, что на днях было заявлено, что в Суздале стоянка автомобилей на центральных улицах станет платной."Вести" посвятили этому резонансному нововведению специальный репортаж.Суздальские власти подтвердили также, что резидентное разрешение можно получить в администрации города Суздаля в кабинете № 13 представив все необходимые документы. Вся информация размещена на сайте suzdalparking.ru.Фото: https://www.pxfuel.com