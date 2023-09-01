Срок введения платных парковок в Суздале переносится на середину сентября.
Причина в том, что...
Срок введения платных парковок в Суздале переносится на середину сентября.
Причина в том, что чиновники не успевают оформить документы на право оплаты стоянки по льготному тарифу для местных жителей и предпринимателей. Желающих оказалось чересчур много, сообщила администрация города Суздаля.
В результате "парковочная реформа" переносится со 2 сентября на срок не менее двух недель.
В мэрии Суздаля уточнили, что по всем ранее выданным резидентным разрешениям автоматически будет изменен срок начала его действия с даты запуска системы.
Напоминаем, что на днях было заявлено, что в Суздале стоянка автомобилей на центральных улицах станет платной.
"Вести" посвятили этому резонансному нововведению специальный репортаж.
Суздальские власти подтвердили также, что резидентное разрешение можно получить в администрации города Суздаля в кабинете № 13 представив все необходимые документы. Вся информация размещена на сайте suzdalparking.ru.
Фото: https://www.pxfuel.com