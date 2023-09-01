Старинные иконы и гуманитарный груз отправили из Владимирской области в зону СВО. Владимирская...

Старинные иконы и гуманитарный груз отправили из Владимирской области в зону СВО.Владимирская область продолжает поддерживать земляков- участников специальной военной операции. Гуманитарный конвой правительства региона доставил очередной груз на передовую Слово- Марии Платанюк.- Вон бахнуло там!Дорогами Донбасса. С грузом для наших ребят. Общим весом свыше 25 тонн. Всё необходимое: от автомототехники и беспилотников до медоборудования.- На данной технике задачи будут выполнять операторы БПЛА.Квадроциклы- часть гумконвоя. Маневренные машины пригодятся подразделению на передовой.- Хочется выразить слова благодарности правительству Владимирской области, а также лично губернатору за оказанную помощь. Наше подразделение выполняет задачи в зоне специальной военной операции, и данная помощь нам очень необходима.И с этой помощью мы приблизим Победу. Победа будет за нами.Об этой технике защитник из нашего региона (он был в краткосрочном отпуске) попросил на личной встрече с председателем Генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком и губернатором Владимирской области Александром Авдеевым. И Андрей Турчак, и Александр Авдеев неоднократно были в зоне СВО. Лично встречаясь с бойцами. Очередное поручение выполнено. Итог этой поездки- 20 встреч с командованием и бойцами на позициях.Сергей Наумов, начальник управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора Владимирской области:- Заявку на войсковую часть мы полностью отработали, имущество передали. Дальнейшее направление и организация взаимодействия продолжается.Всё для Победы! Под этим девизом вместе со всей страной работает и Владимирская область. На линию фронта правительство региона регулярно отправляет грузы. Древесина для блиндажей, генераторы, продукты, медикаменты, снаряжение. Как подчеркивает губернатор Александр Авдеев, ребята на передовой должны знать, что их поддерживают и ждут ДОМА. Волонтёры в разных территориях области плетут сети, шьют маскировочные костюмы. Малые предприятия производят берцы, сапёрные кошки и супы быстрого приготовления. ВСЁ- ради одной ОБЩЕЙ цели.- Мы россияне, Бог с нами, Победа будет за нами!Эту песню в исполнении Максима Резниченко, уроженца города Курлово сегодня слушают и на передовой. Ее исполнитель вместе с автором слов и музыки Светланой Островской посвятил российским воинам.А жительница деревни Уляхино Гусь-Хрустального района Галина Гладилкина передала владимирским бойцам семейные реливии. Старинные иконы. В том числе- образ Богоматери. По словам Галины Ивановны, всё ее 3 сына- участники боевых действий. Ей хотелось внести свой вклад.Галина Гладилкина, жительница деревни Уляхино:- Чтобы они помогли и моим ребятам, и другим ребятам, кто будет на них молиться. Чтобы помогли, спасли их, оберегли их.В зону СВО иконы доставил последний гумконвой. Образ Богородицы защитники уже разместили в молельной комнате владимирского полка.Мария Платанюк "Вести-Владимир".