Российская актриса театра и кино Ксения Алферова показала архивный снимок в праздничный день.

Российская актриса театра и кино Ксения Алферова показала архивный снимок в праздничный день.Осень полноправно вступила в свои права, а в мире шоу-бизнеса повеяло ностальгией. Знаменитости тепло вспоминают уроки, одноклассников, любимых учителей и задорные перемены. Мысленно вернуться в прошлое часто помогают старые фото, которые удалось сохранить. Кинозвезда Ксения Алферова обнародовала уникальный снимок из далекого детства.Светленькая миловидная первоклашка в белом фартуке — сразу и не узнаешь! Девичьи косички, пышные банты, спокойное решительное выражение лица. Похоже, Алферова отправилась в школу при полном параде.У фото есть интересная история. Актриса поделилась деталями в своем телеграм-канале. Оказывается, в первый класс маленькая Ксения пошла в Новосибирске, а спустя несколько месяцев перебралась в Москву. От родителей Алферова получила черный портфель с красной крышкой и яркой картинкой.Возможность завести много друзей среди детей воодушевляла красавицу-первоклашку. После знакомства со школой Ксения отправилась с бабушкой фотоателье, где и получился редкий памятный кадр.К празднику любимая родственница сделала девочке аккуратную прическу и позаботилась о наряде, а после фотосессии повела ребенка в магазин сладостей. Там Алферова набрала много разнообразных конфет, которые еще сильнее подняли настроение."Какая Вы красивая, Ксения!", "Очень хорошенькая и серьезная!" — написали фанаты. Поклонников поразило фото из-за мудрого и вдумчивого взгляда юной Алферовой. Актриса выглядит на карточке не по годам взрослой.