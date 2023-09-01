Первое сентября – особый день для каждого из нас, невзирая на возраст!

Первое сентября – особый день для каждого из нас, невзирая на возраст! Мы все «идем в школу» (дети, родители, бабушки-дедушки), в колледж или в институт. В этот «общий» праздник предлагаем отправиться в путешествие во времени и на основе документов и раритетов коллекций музея-заповедника «Александровская слобода» узнать, как в Александровского уезде зарождалось образование.С 1727 года Слобода становится родовой вотчиной дочери Петра I – Елизаветы. По ее указу был восстановлен уничтоженный страшным пожаром конный завод, его перенесли на западную окраину (ныне улица Революции, 45). Отстроили там новые огромные каменные конюшни и манежи с башнями, напоминающими замок.В 1745 году по указу государыни при Александровском конном заводе учреждена школа для детей служащих. Это было первое в городе учебное заведение. В школу принимали детей от 6 до 15 лет. Во время «пребывания в науке» воспитанники пользовались казенными учебниками, бесплатным жильем, прислугой и питанием. Кроме того, на каждого ученика «ассигновано на сермяжный мундир» по 3 рубля. В школе обучали Закону Божьему, грамоте (чтению), «мастерскому письму», арифметике. Обязательным было освоение ремесел: плотницкого, кузнечного, колесного, бочарного, шорного, коновального и др. Наиболее способные отроки после обучения поступали в служители на императорские конюшни в Москве и Санкт-Петербурге.К концу 1916 г. провинциальный Александров мог похвастаться достаточным количеством образовательных учреждений: железнодорожная и монастырская начальные школы, две гимназии, школа хоругвеносцев (практически ремесленное училище), торговая школа и др.Заместитель директора музея-заповедника Марина Рыбакова подчеркнула: «Кстати, практически все они существовали на благотворительные средства, в том числе и первое престижное учебное заведение – 4-классная женская прогимназия. Ее открыли в 1874 году в главном усадебном доме Дербеневых (ныне ул. Советская, д. 11), а попечителями стали «почетная гражданка» А. А. Баранова и бывший городской голова С.И. Зубов. Позже прогимназию преобразовали в женскую гимназию с восьмым педагогическим классом, по окончании которого девушкам присваивали звание «домашней учительницы». По сути, гимназистки получали хорошее профессиональное образование. Кроме того, для малообеспеченных воспитанниц купцы периодически учреждали специальные стипендии».В коллекции музея-заповедника сохранились фото с видами гимназии, многочисленные снимки юных учениц, а еще «Аттестат выпускницы VII класса Александровской женской гимназии» от 1916 г., который был выдан Софье Грудзинской и подтверждал, что она «удостоена звания учительницы начального училища с правом заниматься обучением и на дому».В 1908 году в Александрове во временном помещении открыли учебное заведение для мальчиков. На заседании городской думы решили «... отвести участок земли в 529 кв. сажень под постройку мужской гимназии». Новое двухэтажное кирпичное здание (ул. Ленина, д. 24) стало украшением города на фоне одноэтажных домиков-близнецов. На строительство требовалось более 55 000 рублей, большая часть средств была собрана за счет пожертвований. Гимназия приняла учеников в 1912 году. А в следующем ребят встретило и первое в городе профессиональное училище – Александровская торговая школа, где юношей 11–13 лет готовили к службе в различных учреждениях. Для этих нужд купцы Первушины передали принадлежавшие им два дома и каменный склад на Красной стороне (ныне ул. Красной молодежи).Значимость «образовательной» благотворительности в нашем городе трудно переоценить – только за счет Асафа Баранова, известного текстильного магната, прославившегося брендом «барановские ситцы», в уезде было построено более 10 школ. (Кстати, по данным за 1903-1904 гг. на начальное образование (на душу населения) государство расходовало в Швейцарии – 5 р.40 коп, Англии – 3 руб.80 коп., Германии – 3 р.54 коп., Норвегии – 2 руб. 88 коп., в России же – 44 коп.).Классическое музыкальное образование в Александровском уезде появилось в конце XIX столетия. Инициатором стал Владимир Васильевич Зубов – потомок местного купеческого рода, педагог и музыкант. К 1914 г. обрели большую популярность воскресные курсы В.В. Зубова. В собственном доме на Староконюшенной улице Владимир Васильевич и его коллеги принимали на обучение детей «обоего пола не моложе 10-и лет», причем преподавались не только игра на струнных, духовых, игровых инструментах, но и знания по элементарной теории музыки.«Хоровое пение вела жена В.В. Зубова Мария Павловна, которая на протяжении многих лет была «руководительницей» этого хора. (Кстати, в нашей коллекции хранится ее платье-костюм с турнюром. В таких платьях могли ходить, например, домашние учительницы. Да и сама Мария Павловна до замужества была гувернанткой в московских семьях).Занятия на музыкальных курсах велись с 1-го сентября по 1-е июня и по окончании полного курса Зубовской музыкальной школы ученики получали свидетельства. Так в провинциальном Александрове начала свою жизнь первая музыкальная частная школа, где плата за обучение была незначительной, можно сказать символической. Особо одаренные, талантливые дети, всей душой желавшие заниматься музыкой, но не имевшие на это средств, обучались в школе бесплатно», – поделилась главный хранитель музея-заповедника Елена Жилкина.Для купцов, фабрикантов и просто зажиточных людей Александровского уезда считалось хорошим тоном жертвовать на социальные нужды, особенно – на образование. Ведь какой бы ни была цивилизация, насколько трудной, легкой, стремительной или размеренной не становилась наша жизнь, во все времена образование сродни безусловным рефлексам. Оно должно быть. И сегодня давайте просто порадуемся тому, что мы снова идем в школу!