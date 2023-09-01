Ежегодная Акция «Первоклассник» от Владимирского хлебокомбината проходит уже 26-й год подряд. По традиции поздравив детей в «День знаний», владимирские пекари предложили первоклашкам

Ежегодная Акция «Первоклассник» от Владимирского хлебокомбината проходит уже 26-й год подряд. По традиции поздравив детей в «День знаний», владимирские пекари предложили первоклашкам поучаствовать в творческом конкурсе «Колобок и учитель. Путешествие в мир знаний»: нарисовать, слепить, сшить Колобка, сочинить стихотворение или сказку о хлебе — любое творчество приветствуется. А в финале — призы авторам лучших работ