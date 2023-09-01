В Коврове уже в эти выходные запустят в эксплуатацию Павловский мост. Открытие путепровода станет...

В Коврове уже в эти выходные запустят в эксплуатацию Павловский мост.Открытие путепровода станет подарком ко дню города. Объект осмотрел губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Где он еще побывал? Об этом в нашем сюжете.За полтора года ремонта ковровские водители уже привыкли пользоваться лишь одной половиной моста. Теперь здесь - снова четыре полосы. С конца девяностых мост находился в аварийном состоянии. Горожане писали письма в Госдуму и областным властям и вот, наконец. подрядчик завершил реконструкцию объекта- на три месяца раньше запланированного.Людмила Никитина, помощник депутата Госдумы Игоря Игошина:- Они отработали качественно и они раньше срока сдают объект на три месяца, это очень здорово. Игорь Игошин, который тоже держит руку на пульсе реконструкции этого моста, он в день строителей наградил почётной грамотой коллектив.Павловский мост, можно сказать, ключевой дорожный объект для Коврова- он соединяет две части города. Завершение этого дорогостоящего проекта позволит вплотную заняться остальной дорожной сетью райцентра, отметил Александр Адвеев- для Коврова это сейчас приоритет.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Важно, чтобы вот этот накопленный износ и разбитые улицы ушли в прошлое, поэтому средства, которые выделяются на ремонт уличной дорожной сети должны улучшить ситуацию в городе, в том числе с движением общественного транспорта и так далее. И вот сейчас большие средства были направлены на ремонт моста - даже больше трехсот миллионов. И соответственно в следующем году значительную часть средств можно будет направить просто на дороги.Обновляются и пешеходные зоны города. За два года заброшенная территория на улице Комсомольской превратилась в поэтический сквер. На каждой скамейке - стихи ковровского поэта Юрия Синицына, который когда-то жил в доме напротив. Проект победил в онлайн-голосовании. Но работы еще не закончены...Елена Фомина, глава г. Коврова:- И вот дальше- это зеленая зона, это будет третий этап- там будет у нас детская зона отдыха, спортивная площадка, фонтан.- А спортивная для нас? Или опять для детей?- А вы будете заниматься?- Запросто. Будем ходить.Тревожит, по словам местных жителей, лишь отсутствие ливнёвки на проезжей части. Губернатор поручил мэрии заняться этим вопросом.Ольга Федотова, жительница г. Коврова:- Благоустроили у нас- всё стало красиво, парк такой здесь нам сделали хороший, для отдыха места. Очень замечательно даже.Также Авдеев посетил ковровское конструкторское бюро "Арматура". Здесь разрабатывают космические стыковочные механизмы, производят электро-пневмо-автоматику, которая используется в российских ракетах-носителях. Потребность в молодых инженерах-изобретателях здесь есть всегда. Кадровый вопрос для Коврова вообще актуален - и прежде всего, в медицинской сфере. Рядом областной центр, столица страны тоже неподалеку.Эдуард Зубов, директор Ковровского медицинского колледжа:- Только, чтобы обращали внимание на детство, чтобы не уезжали от нас наши лучшие кадры. У нас есть и академия и колледжи достойные. Хочется, чтобы оставались здесь. И родители будут довольны, что дети и внуки остаются здесь.В ближайшее время в Коврове продолжат обновлять дороги и коммуникации, благоустраивать дворы и парки. Город должен стать комфортным для жителей, заявил глава региона.Никита Тарбеев, Владимир Лебедев, Вести Владимир