В Коврове уже в эти выходные запустят в эксплуатацию Павловский мост.
Открытие путепровода станет...
В Коврове уже в эти выходные запустят в эксплуатацию Павловский мост.
Открытие путепровода станет подарком ко дню города. Объект осмотрел губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Где он еще побывал? Об этом в нашем сюжете.
За полтора года ремонта ковровские водители уже привыкли пользоваться лишь одной половиной моста. Теперь здесь - снова четыре полосы. С конца девяностых мост находился в аварийном состоянии. Горожане писали письма в Госдуму и областным властям и вот, наконец. подрядчик завершил реконструкцию объекта- на три месяца раньше запланированного.
Людмила Никитина, помощник депутата Госдумы Игоря Игошина:
- Они отработали качественно и они раньше срока сдают объект на три месяца, это очень здорово. Игорь Игошин, который тоже держит руку на пульсе реконструкции этого моста, он в день строителей наградил почётной грамотой коллектив.
Павловский мост, можно сказать, ключевой дорожный объект для Коврова- он соединяет две части города. Завершение этого дорогостоящего проекта позволит вплотную заняться остальной дорожной сетью райцентра, отметил Александр Адвеев- для Коврова это сейчас приоритет.
Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:
- Важно, чтобы вот этот накопленный износ и разбитые улицы ушли в прошлое, поэтому средства, которые выделяются на ремонт уличной дорожной сети должны улучшить ситуацию в городе, в том числе с движением общественного транспорта и так далее. И вот сейчас большие средства были направлены на ремонт моста - даже больше трехсот миллионов. И соответственно в следующем году значительную часть средств можно будет направить просто на дороги.
Обновляются и пешеходные зоны города. За два года заброшенная территория на улице Комсомольской превратилась в поэтический сквер. На каждой скамейке - стихи ковровского поэта Юрия Синицына, который когда-то жил в доме напротив. Проект победил в онлайн-голосовании. Но работы еще не закончены...
Елена Фомина, глава г. Коврова:
- И вот дальше- это зеленая зона, это будет третий этап- там будет у нас детская зона отдыха, спортивная площадка, фонтан.
- А спортивная для нас? Или опять для детей?
- А вы будете заниматься?
- Запросто. Будем ходить.
Тревожит, по словам местных жителей, лишь отсутствие ливнёвки на проезжей части. Губернатор поручил мэрии заняться этим вопросом.
Ольга Федотова, жительница г. Коврова:
- Благоустроили у нас- всё стало красиво, парк такой здесь нам сделали хороший, для отдыха места. Очень замечательно даже.
Также Авдеев посетил ковровское конструкторское бюро "Арматура". Здесь разрабатывают космические стыковочные механизмы, производят электро-пневмо-автоматику, которая используется в российских ракетах-носителях. Потребность в молодых инженерах-изобретателях здесь есть всегда. Кадровый вопрос для Коврова вообще актуален - и прежде всего, в медицинской сфере. Рядом областной центр, столица страны тоже неподалеку.
Эдуард Зубов, директор Ковровского медицинского колледжа:
- Только, чтобы обращали внимание на детство, чтобы не уезжали от нас наши лучшие кадры. У нас есть и академия и колледжи достойные. Хочется, чтобы оставались здесь. И родители будут довольны, что дети и внуки остаются здесь.
В ближайшее время в Коврове продолжат обновлять дороги и коммуникации, благоустраивать дворы и парки. Город должен стать комфортным для жителей, заявил глава региона.
Никита Тарбеев, Владимир Лебедев, Вести Владимир