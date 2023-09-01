В пригороде Владимира модернизируют светофор на ключевом перекрестке. В Юрьевце на пересечении...

В пригороде Владимира модернизируют светофор на ключевом перекрестке.В Юрьевце на пересечении улиц Ноябрьская и Институтской городок ведутся работы по установке дополнительных секций на светофорном объекте.Произведена замена распределительных коробок, установлены дополнительные секции на транспортные светофоры, а также произведена замена кабельной линии между опорами к светофорной консоли, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.На данном участке будет осуществляться изменение режима работы светофорного объекта с учетом работы дополнительных секций.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области.