Жителя Владимира признали виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

Жителя Владимира признали виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Происшествие случилось 27 марта. Ранним утром пьяный 50-летний мужчина решил зайти в городское кафе, чтобы купить ещё алкоголя. Владимирца не пустили, и он разозлился. Осуждённый позвонил по номеру экстренной службы и рассказал о бомбе, якобы заложенной в здании общепита.Когда к кафе прибыли правоохранители, мужчина подошёл к ним и признался, что соврал.Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.