В личном многоборье Лейла Васильева показала отличное выступление и уступила только олимпийской чемпионке Виктории Листуновой. Далее владимирских спортсменок ждут финалы в отдельных

В личном многоборье Лейла Васильева показала отличное выступление и уступила только олимпийской чемпионке Виктории Листуновой. Далее владимирских спортсменок ждут финалы в отдельных видах упражнений. Из пресс-релиза мэрии Владимира Это отличный старт наших девушек на Кубке России 2023, поздравляем спортсменок и их тренеров с отличными выступлениями и желаем дальнейших успехов в финалах на отдельных видах! Прокомментируйте