Владимирские приставы взыскали 1,5 миллиона рублей алиментов с жителя Москвы Отделение судебных...

Владимирские приставы взыскали 1,5 миллиона рублей алиментов с жителя МосквыОтделение судебных приставов Октябрьского района Владимира установило, что должник от уплаты алиментов на содержание 14-летненго сына. При этому должника в собственности движимого и недвижимого имущества не было, и банковских счетов тоже, сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области.В 2020 году должник был объявлен в исполнительный розыск, тогда выяснилось, что он проживает в Москве.Узнав, что находится в розыске алиментщик погасил всю задолженность в размере 1 500 000 рублей в пользу сына.Фото: https://www.pxfuel.com