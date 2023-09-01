Во Владимире прошли соревнования спасателей - специалистов газодымозащитной службы. В учебную...

Во Владимире прошли соревнования спасателей - специалистов газодымозащитной службы.В учебную "разведку" ушли полсотни спасателей. Все подробности у Александра Сыпченко- Пошли они искать, кастрюля упала, предметы все упали то есть это будет реалистично.Эта так называемая "кухня-тренажер" с настоящими посудой и мебелью. Пострадавшего спасатели ищут с закрытыми глазами. По звуковым меткам. По легенде вся квартира - в дыму.- Нашел. Леха. Ага, я тут.Навыки, которые отрабатывают спасатели, они каждый день применяют на службе. Это реальный показатель их подготовки, говорит пожарный из Мурома Олег Мордовин. Он уже побеждал на таких же - окружных - соревнованиях. Не раз приходилось и работать в полностью задымленном помещении. А однажды доступ в горящую квартиру ему преградил хлам, который хозяин копил годами.Олега Мордовин, пожарный ПСЧ-5 округа Муром:- Квартира была заполнена мусором. Мусор был на уровень плеча и там еще был при этом человек. Очень сложно было там залезть, его найти и передвигаться там.Спасатели отрабатывали слаженность, последовательность действий, и, что еще важнее - оперативность. Порой на принятие решения - доли секунды.Алексей Канаев, начальник пожарно-спасательной части №3 города Владимира:- Мы должны идти и ощупывать все согласно правилу правой руки. Ушли налево значит заблудились, значит падает конструкция, ловушка такая и увеличивается соответственно время. Выпутываются, помогают друг другу выпутаться.После отработки этого норматива - работа с манекеном. Оказать первую помощь при отравлении угарным газом должен уметь любой пожарный. От этого зависят жизни не только пострадавших, но и самих огнеборцев.Павел Литов, замначальника ГУ МЧС России по Владимирской области:- Усложненная подготовка для звеньев ГДЗС чтобы они могли реагировать непосредственно на наши подразделения, когда идет крупный пожар и они могут заблудиться их завалить, какая-то внештатная ситуация произойти. Какие-то взрывы или выбросы могут быть.По итогом соревнований все 12 подразделений сработали командно, четко и быстро, отметили в ведомстве. С незначительным отрывом первое место заняли спасатели из Мурома.Александр Сыпченко, Илья Хлудов Вести-Владимир