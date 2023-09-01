Правоохранители Владимира задержали 43-летнюю горожанку, подозреваемую в краже 259 тыс. рублей из сейфа частной фирмы.

Правоохранители Владимира задержали 43-летнюю горожанку, подозреваемую в краже 259 тыс. рублей из сейфа частной фирмы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.Заявление о пропаже денег из хранилища компании поступило в полицию в середине августа. Подозрение пало на местную жительницу, которая недавно пришла на работу и стажировалась на менеджера. Было установлено, что дама имеет судимость.Сотрудницу допросили, и она во всём призналась. Женщина рассказала, что имела свободный доступ к сейфу и регулярно брала оттуда деньги. У подозреваемой удалось изъять 100 тыс. рублей, остальное она потратила.В настоящий момент в отношении стажёрки возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.