Во Владимире торжественно открыли филиал Приволжского исследовательского медуниверситета. Во...

Во Владимире торжественно открыли филиал Приволжского исследовательского медуниверситета.Во Владимире сегодня торжественно открыли свой медицинский факультет. О дне знаний- в филиале Приволжского исследовательского медуниверситета- Мария Платанюк."Гаудеамус" в исполнении камерного хора Центра классической музыки. День исторический. Начало учебного года во владимирском филиале Приволжского исследовательского медуниверситета. Новую главу жизни сегодня открыл и Данил Майоров из Камешкова.Данил Майоров, студент владимирского филиала Приволжского исследовательского медицинского университета:- Поступил на лечебный факультет. Какие эмоции мы испытываем? Мы в предвкушении чего-то нового."Первопроходцев" приветствовали губернатор Александр Авдеев и ректор ПИМУ Николай Карякин. Интерес к медфакультету огромен.Николай Карякин, ректор Приволжского исследовательского медицинского университета:- Были выделены целевые места для жителей Владимирской области. И они все заполнены. Были выделены целевые места в ординатуру и они все заполнены. И мы увидели, что желающих больше.Филиал будет расти и развиваться, подчёркивает Александр Авдеев. В планах - новые специальности. К примеру, педиатрия.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Через 5-6 лет, когда программы специалитета будут заканчивать, это будет тысяча человек. Тысяча обучающихся на медицинской специальности в этом филиале. И мы прямо сейчас понимаем, что нам будет нужна дополнительная инфраструктура. Дополнительное здание, дополнительные симуляционные, лабораторные помещения, места в общежитиях.Поздравления с появлением кузницы медкадров направил Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Людмила Летникова, директор департамента федерального Минздрава уверена: филиал - прочный вклад региона в решение проблем в медицине.Людмила Летникова, директор департамента медицинского образования и кадровой политики Министерства здравоохранения Российской Федерации:- Мы видим, насколько регион и делает, и в перспективе готов расширять меры социальной поддержки. Это жилье, это участки, это подъёмные, это социальные блага для медицинских работников.Вместе с главой региона гости осмотрели корпус филиала ПИМУ. Просторные кабинеты, техника последнего поколения, интерактив.- Этот симуляционный центр для студентов старших курсов, ординаторов и врачей, которые повышают свою квалификацию. Поможет им в этом и пациент по имени Арес. Как Вы себя чувствуете? У меня болит живот. Можно я пропальпирую Вам живот? Ой... Владимирский медфакультет- высокие технологии в действии.Преподаватель Ирина Лопанова- в медицине она больше 30 лет- вспоминает первые впечатления. Когда распаковали оборудование.Ирина Лопанова, преподаватель симуляционного центра:- Когда вышли из университета и сказали, ребята, это космос! Правда. Потому что фантомы, симуляторы - для нас что-то неизведанное."Лечебное дело"- базовая специальность. А в ординатуре- их 15. От реаниматологии до хирургии. И главное- сильный преподавательский состав. В него уже "влились" и владимирские медики.Юлия Арсенина, и.о. директора владимирского филиала Приволжского исследовательского медицинского университета:- Наши работающие доктора были очень активны в этом вопросе. Прошли обучение. И на сегодня у нас уже сформирован пул врачей- преподавателей по всем специальностям.Специалитет- больше 130 человек. Ординатура- свыше 40. Полсотни студентов- выпускники медколледжей. И высшее образование отныне они получают в родном регионе.Мария Платанюк, Илья Хлудов "Вести-Владимир".