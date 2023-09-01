Это связано с завершением купального сезона, который длился с 1 июня по 31 августа, сообщили в мэрии Владимира. В городе есть всего два места, разрешенных для купания – пруд в Семязино и

Это связано с завершением купального сезона, который длился с 1 июня по 31 августа, сообщили в мэрии Владимира. В городе есть всего два места, разрешенных для купания – пруд в Семязино и озеро Глубокое. Оттуда уже убрали оборудование, сняли спасательные посты, отпустили дежурных. Из пресс-релиза мэрии Летняя пора подошла к завершению, и сейчас проводить время