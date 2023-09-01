Во Владимирской области четверть миллиона рублей из сейфа работодателя.
В дежурную часть УМВД...
Во Владимирской области четверть миллиона рублей из сейфа работодателя.
В дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило заявление от фирмы, из сейфа которой пропали 259 000 рублей. Следов взлома не было.
Но полицейские установили, что 43-летняя местная жительница устроилась работать и проходила стажировку по должности менеджера. Причем у ней была судимость, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Она призналась в том, что, имея свободный доступ к сейфу с деньгами фирмы, периодически брала деньги для личных нужд. У задержанной изъяли 100 000 рублей. Возбуждено уголовное дело, взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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