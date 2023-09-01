Во Владимирской области четверть миллиона рублей из сейфа работодателя. В дежурную часть УМВД...

Во Владимирской области четверть миллиона рублей из сейфа работодателя.В дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило заявление от фирмы, из сейфа которой пропали 259 000 рублей. Следов взлома не было.Но полицейские установили, что 43-летняя местная жительница устроилась работать и проходила стажировку по должности менеджера. Причем у ней была судимость, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Она призналась в том, что, имея свободный доступ к сейфу с деньгами фирмы, периодически брала деньги для личных нужд. У задержанной изъяли 100 000 рублей. Возбуждено уголовное дело, взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.Фото: https://www.pxfuel.com