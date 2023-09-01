Во Владимирской области готов новый корпус сельской школы. В Суздальском районе полностью решена...

Во Владимирской области готов новый корпус сельской школы.В Суздальском районе полностью решена проблема второй смены. Вкладом стал и новый корпус начальной школы в селе Сновицы на 240 мест. Он распахнёт свои двери уже сегодня, в День Знаний. А до начала уроков вместе с губернатором Александром Авдеевым новую "точку роста" в сфере образования оценила наша съёмочная группа. Слово Марии Платанюк.- Строители справились со своей задачей очень хорошо. И здесь действительно в Сновицах появляется целый кластер.Новый корпус начальной школы в Сновицах, что называется, "с иголочки". Комфортное просторное здание в три этажа, современные спортивные площадки, игровая зона. Корпус предназначен для 240 учеников. Новая образовательная точка на карте Владимира позволит "разгрузить" всю систему, подчёркивает губернатор Александр Авдеев. Эта школа- не только для Сновиц.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы смотрим вперёд и нам нужны такие объекты, которые разгружают создаваемые строящиеся микрорайоны. Поэтому уже сейчас начинается строительство школы в Веризино.В регионе продолжается большая "школьная перезагрузка". Кроме Сновиц и Веризино, в планах- Суздаль, Гусь-Хрустальный, Вязники, Ковров, Покров и другие территории. "Учебные стройки" идут с федеральной поддержкой.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- У нас порядка 67 школ в области в целом находятся на двусменном режиме. Кто-то в большей степени загрузки, кто-то в меньшей степени загрузки, но именно в этом году 22-23-ем мы реализуем 8 крупных проектов по строительству школ.Именно Суздальский район первым в области ПОЛНОСТЬЮ решил проблему второй смены. И в том числе благодаря новому школьному проекту в Сновицах.- Система дисплеев, система видеокамер, система тревожных кнопок, система хранения данных, современная школа требует и современного подхода к безопасности.Просторные классы и рекреации, новая мебель, самое современное техническое оснащение. Новые технологии на уроках будет активно использовать и Диана Николаева. Она уже готова к встрече СВОИХ первоклашек.- Неперегруз.- А сколько всего первых классов?- Три.Сама Диана- из Сновиц. В школе работает второй год. И в будущем видит себя только учителем.Диана Николаева, учитель начальных классов средней школы села Сновицы:- Я училась во владимирском педагогическом колледже. Закончила его. И сейчас поступила в институт. На какую специальность? Начальное образование.Современные компьютерные классы для младшеклассников- тоже уже реальность.Александр Авдеев, лайф:- Раньше компьютерная грамотность- это была всё-таки старшая школа. Практически последние классы. Сейчас начальная школа, с 1-ого по 4-ый классы и уже полноценное оснащение всеми компьютерными технологиями.И, конечно, ключевой для Суздальского района и самой жемчужины Золотого Кольца проект- школа на 1200 мест. Строительство уже ведётся. Общая стоимость новой школы- свыше двух миллиардов рублей. И это будет уникальный проект для всей России.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Она вписана в исторический ландшафт Суздаля, невысокая, во-вторых там создано будет большое творческое ядро. Практически это пионерский лагерь летний будет для детей, которые занимаются живописью, исследованиями, археологией. И огромный концертный зал будет, возможно, крупнейший в области.Сроки сжатые. Но, отмечает губернатор Александр Авдеев, школу обязательно сдадут в юбилейном 24-ом. В год тысячелетия Суздаля.Мария Платанюк, Александр Голубев, Андрей Синягин "Вести-Владимир"