Вдоль автотрассы «Гусь-Хрустальный–Лесниково–Купреево» найдена амброзия трёхраздельная – карантинное растение, которое засоряет зерновые культуры, огороды и сады и является аллергеном.

Вдоль автотрассы «Гусь-Хрустальный–Лесниково–Купреево» найдена амброзия трёхраздельная – карантинное растение, которое засоряет зерновые культуры, огороды и сады и является аллергеном. Об этом проинформировала пресс-служба Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.Специалисты обследовали территорию свыше 30 га и выявили несколько очагов растений с признаками вредоносного организма. Экспертиза подтвердила, что это амброзия трёхраздельная.«Должностными лицами Управления Россельхознадзора для установления причин неэффективной борьбы с карантинным сорным растением готовятся материалы для проведения контрольного (надзорного) мероприятия в отношении юридического лица, в ведении которого находится подкарантинный объект», - говорится в сообщении ведомства.