Во Владимирской области открыли новый корпус начальной школы. День знаний в тридцать третьем...

Во Владимирской области открыли новый корпус начальной школы.День знаний в тридцать третьем регионе. В селе Сновицы Суздальского района сегодня двойной праздник. Там утром открыли новый корпус начальной школы. В торжественной церемонии принял участие губернатор Александр Авдеев. Подробности в нашем сюжете.Первый звонок в новом корпусе начальной школы. Пока только для первоклашек - у них сейчас самый важный, первый урок, который запомнится на всю жизнь.- Да какой ты умный! Никаких загадок с вами не порешаешь! Кто следующий? Дань, иди ты теперь.Полгода ребята ходили на подготовительные занятия - еще в старую школу, пока здесь приводили в порядок кабинеты. Теперь все будет по-настоящему...Здание начальной школы рассчитано на двести сорок мест. И все они уже, собственно, заняты. В Сновицах учатся ребята из всех соседних сел. Территория активно застраивается, приезжают молодые семьи - из шестисот учеников почти половина это младшие классы. И впервые за последнее десятилетие Сновицкая школа перейдет на работу в одну смену.Татьяна Молева, заместитель директора Сновицкой средней школы:- Деткам приходилось приезжать домой уже около восьми- девяти часов. Чтобы доехать до Содышки... бывали и пробки, зимой дорога... тоже заснеженная. Детям приходилось очень поздно возвращаться домой, а утром рано вставать, чтобы приехать в школу. В этом году, благодаря открытию здания новой школы, мы этих проблем всех избежим.Еще один плюс- продлёнка. Которая тоже впервые...- Здесь у нас будут детки приходить на группу продленного дня. Все условия созданы для них. Игрушки на любой вкус и цвет... И робототехника и куклы и мозаики и компьютерные игры разные.Так же в трёхэтажном здании есть свой пищеблок, большой актовый зал, компьютерный класс, созданный по программе "Точка роста". Здесь школьники, не только младшеклассники, будут осваивать робототехнику. Новенькие наборы уже ждут юных изобретателей.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- В этом году открыто более тридцати Точек роста, в следующем году будет более тридцати "Точек роста". Это значит переоборудованы кабинеты, новое оборудование поставлено, лабораторное,игровое. Я желаю, чтобы вот эта вся работа пошла во благо нашего подрастающего поколения, нравилась детям, нравилась родителям.И вот первые школьные сорок минут прошли. Всё это время первоклашек ждали у входа мамы и папы. Егор- младший сын в семье Орешевых. Переехали в Сновицы совсем недавно.Егор Орешев, Татьяна Орешева:-Ну как, понравилось тебе в первом классе?-Да.-А что понравилось?-Класс и учительница.- Мы переехали сюда из города, первый год в этой школе, очень всё понравилось, ребенка среднего тоже перевели из города. Школа классная- всё новейшее, очень красивое оборудование, очень всё понравилось.В настоящий момент в регионе строятся еще семь школьных корпусОв . К концу года планируется сдать Вязниковскую школу и завершить реконструкцию школьного здания в Лакинске.Никита Тарбеев, Илья Хлудов, Вести Владимир.