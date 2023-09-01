Во Владимирской области отработали ликвидацию последствий взрыва топливного хранилища и захвата...

Во Владимирской области отработали ликвидацию последствий взрыва топливного хранилища и захвата школы29 августа оперативным штабом во Владимирской области при участии УМВД России по Владимирской области и Росгвардии проведено тактико-специальное учение «Экран-2023».По легенде учений, диспетчеру Единой дежурно-диспетчерской службы Камешковского района по телефону поступила информация о возгорании одного из резервуаров с дизельным топливом на станции «Второво» ОАО «Рязаньтранснефтепродукт», сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.После ликвидации возгорания и осмотра места происшествия от сотрудников ОМОН Росгвардии получено заключение о наличии следов применения взрывчатых веществ и остатков оболочки взрывного устройства, примененных для разгерметизации резервуара с дизельным топливом и его последующего воспламенения.Выявлены несколько лиц, находившихся в районе объекта в момент возгорания резервуара. В ходе проверки документов, один из подозреваемых оказал физическое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и попытался скрыться. В ходе преследования преступник осуществил проникновение в здание МБОУ «СОШ №1 г. Камешково» и захватил в заложники до 20 учащихся.Руководителем Оперативного штаба во Владимирской области Кузьминых А.Н. было принято решение о введении режима КТО. Условный террорист отказался от продолжения противоправной деятельности и отпустил заложников. Однако при проведении ОРМ установлено, что преступник все это время поддерживал связь с сообщниками.При проверке адреса нахождения возможных сообщников установлено, что покинули место пребывания на мотоцикле, вооруженные охотничьими ружьями. Один из проживающих в адресе проходил воинскую службу в подразделении специального назначения, неоднократно принимал участие в боевых действиях.Сотрудники ДПС в Камешковском районе попытались остановить разыскиваемое транспортное средство. После вооруженного контакта преступники скрылись в лесном массиве. В ходе проведения поисковых мероприятий террористы обнаружены и при попытке оказания вооруженного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов были нейтрализованы.Все привлекаемые к учениям подразделения справились с возложенными на них задачами, мероприятие оценено положительно, подчеркнули в УФСБ по Владимирской области.Фото и видео: пресс-служба УФСБ по Владимирской области.