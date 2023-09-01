С началом учебного года ГБУ ВО «Экорегион» вновь запускает природоохранную акцию по сбору и утилизации батареек.
С началом учебного года ГБУ ВО «Экорегион» вновь запускает природоохранную акцию по сбору и утилизации батареек. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Уже не один год многие школы области принимают активное участие в акции. С прошлого года из-за высокой популярности и эффективности акция стала ежегодной.
Акция простая, но очень полезная. На территории образовательного учреждения устанавливается контейнер, в который учащиеся складывают использованные батарейки. Два раза в год сотрудниками учреждения производится вывоз батареек, которые направляются в Ярославль на завод по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов.
Как все мы знаем, использованные батарейки являются отличным вторсырьем с высокой эффективностью переработки. В процессе получают чистый вторичный металл, резиновую смесь, полимерные пленки, лом цветных металлов.
Целью данной акции является уменьшение количества использованных батареек, попадающих на полигоны, что в свою очередь снижает негативное влияние на окружающую среду.
ГБУ ВО «Экорегион» приглашает к участию в акции образовательные учреждения региона. Для этого необходимо направить в адрес учреждения заявку. Более подробную информацию об участии вы можете узнать непосредственно у организатора акции. Контакты учреждения: электронная почта − [email protected]
, телефон для справок: (4922) 77-74-25.