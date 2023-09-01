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<a href="https://33live.ru/novosti/01-09-2023-vo-vladimirskoj-oblasti-startovala-akciya-pravilnaya-utilizaciya.html" target="_blank">Во Владимирской области стартовала акция «Правильная утилизация»</a> - С началом учебного года ГБУ ВО «Экорегион» вновь запускает природоохранную акцию по сбору и утилизации батареек.