На автодороге Гусь-Хрустальный – Лесниково – Купреево с 26 км по 41 км обнаружили очаг опасного для зерновых культур, садов и огородов. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по

На автодороге Гусь-Хрустальный – Лесниково – Купреево с 26 км по 41 км обнаружили очаг опасного для зерновых культур, садов и огородов. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям. Территория площадью в 30, 7 га получила статус карантинного фитосанитарного режима 25 августа 2010 года. Там растет Амброзия трехраздельная – вредоносный