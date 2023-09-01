Во Владимирской области вынесен приговор за пьяную ложь о взрыве кафе.
Октябрьским районным судом...
Во Владимирской области вынесен приговор за пьяную ложь о взрыве кафе.
Октябрьским районным судом города Владимира в установлено, что в марте, около 7 часов утра в состоянии алкогольного опьянения, подсудимых хотел купить ещё спиртного в одном из кафе. Внутрь его не пустили, и тогда он позвонил в «112» с сообщением о том, что здание заминировано. Но когда подъехали сотрудники полиции, сам подошел к ним и во всём признаться, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Ему дали 3 года условно с испытательным сроком 6 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
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