Во Владимирской области вынесен приговор за пьяную ложь о взрыве кафе. Октябрьским районным судом...

Во Владимирской области вынесен приговор за пьяную ложь о взрыве кафе.Октябрьским районным судом города Владимира в установлено, что в марте, около 7 часов утра в состоянии алкогольного опьянения, подсудимых хотел купить ещё спиртного в одном из кафе. Внутрь его не пустили, и тогда он позвонил в «112» с сообщением о том, что здание заминировано. Но когда подъехали сотрудники полиции, сам подошел к ним и во всём признаться, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Ему дали 3 года условно с испытательным сроком 6 месяцев.Приговор вступил в законную силу.Фото: https://www.pxfuel.com