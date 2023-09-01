Во Владимирской области закрыли через суд очередной фастфуд. Кольчугинский горсуд постановил, что...

Во Владимирской области закрыли через суд очередной фастфуд.Кольчугинский горсуд постановил, что в кафе поселка. Белая Речка в Кольчугине были выявлены Роспотребнадзором:отсутствие должного производственного контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции;прием и хранение пищевой продукции осуществляется без наличия маркировки и товаросопроводительной документации;не соблюдается технология приготовления готовых блюд;холодильное оборудование не оснащено приборами для определения температурного режима;предприятие не оснащено в достаточной мере моечным оборудованием – для мытья столовой посуды и инвентаря используется раковина для мытья рук посетителей;нарушены требования к организации общественного питания населения;ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний не проводится.В результате, индивидуальный предприниматель получил наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания на срок 21 сутки, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Постановление в законную силу не вступило.Напомним, что целую волну закрытия пунктов продажи шаурмы во Владимире вызвало массовое пищевое отравление в конце августа. Пострадало 107 человек, в том числе 23 ребенка.Фото: https://www.pxfuel.com