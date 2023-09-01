Минздрав региона сообщает о поступлении 270 тысяч доз и рекомендует жителям области не мешкать с защитой своего организма, пока не начался гриппозный период. Привиться можно в

Минздрав региона сообщает о поступлении 270 тысяч доз и рекомендует жителям области не мешкать с защитой своего организма, пока не начался гриппозный период. Привиться можно в медорганизациях и гипермаркете «Глобус» во Владимире (по вторникам и четвергам с 10.00 до 14.00 со следующей недели). Взрослых будут вакцинировать «Совигриппом» и «Ультриксом Квадри», а детей «Ультриксом Квадри». Последняя