30 августа в лесах недалеко от города Камешково заблудилась 72-летняя женщина.

30 августа в лесах недалеко от города Камешково заблудилась 72-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба РОССОЮЗСПАСа Владимирской области.Сотрудники аварийно-спасательного формирования приняли информацию, что пенсионерка пропала в районе озера Малое Урсово. Немедленно начались поиски потерявшейся жительницы.Вскоре женщину нашли. Заблудившаяся дама самостоятельно отыскала выход из леса. Она шла на звуки сирены ДПС и вскоре оказалась на дороге.