В Александровском районе местного жителя приговорили за езду по поддельным водительским правам.

В Александровском районе местного жителя приговорили за езду по поддельным водительским правам. Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу районного суда.Осуждённый приобрёл поддельные документы в феврале и начал ими активно пользоваться. В мае 2023 года водителя остановили сотрудники ГИБДД и сразу поняли, что права фальшивые.Суд учёл все обстоятельства дела и назначил мужчине ограничение свободы сроком на 1 год. В законную силу приговор пока не вступил.