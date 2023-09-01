В 33-й регион поступило свыше 270 тыс. доз вакцины от гриппа.

В 33-й регион поступило свыше 270 тыс. доз вакцины от гриппа. Об этом проинформировала пресс-служба Минздрава Владимирской области.Взрослое население может привиться препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Для детей привезли почти 59 тыс. доз четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри».Сделать прививку в медучреждениях можно уже со следующей недели по вторникам и четвергам.«Региональный Минздрав рекомендует привиться одновременно двумя вакцинами: против гриппа и пневмококковой инфекции», - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, уже в сентябре ожидается поступление препарата против коронавируса.