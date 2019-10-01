Певица отчиталась о своем автопутешествии из
Керчи в Москву. 57-летняя Алена Свиридова впервые в своей жизни решилась преодолеть
за рулем 1600 километров.
Певица отчиталась о своем автопутешествии из
Керчи в Москву. 57-летняя Алена Свиридова впервые в своей жизни решилась преодолеть
за рулем 1600 километров.
По словам знаменитости,
родные долго отговаривали ее от этой поездки. Вокалистке сулили различные
неприятности по дороге, однако на практике все было не так страшно.
Алена Свиридова не стала
скрывать, что с ней случился казус на подъезде к Керченскому проливу. С экрана
навигации, которая установлена в иномарке певицы, пропал Крымский мост.
Заморский аппарат не хотел показывать дорогу к нему. Вместо этого оторопевшую
вокалистку отправляли на паромную переправу. Когда же Свиридова все-таки въехала
на транспортный переход через пролив, бортовой компьютер показывал, что она
находится "либо в космосе, либо на дне морском".
"Оценивать ситуацию с
Крымом можно, безусловно, по-разному. Все имеют право на собственное мнение. Но
не видеть очевидного – это смешно", – написала в личном "Инстаграм".
Ниже знаменитость
посоветовала путешественникам на этом отрезке пути пользоваться навигатором "Яндекса".
Также опубликовала пару видеозаписей, на которых показала, как разминается
после многочасового нахождения за рулем.