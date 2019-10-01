Певица отчиталась о своем автопутешествии из Керчи в Москву. 57-летняя Алена Свиридова впервые в своей жизни решилась преодолеть за рулем 1600 километров.

Певица отчиталась о своем автопутешествии изКерчи в Москву. 57-летняя Алена Свиридова впервые в своей жизни решилась преодолетьза рулем 1600 километров.По словам знаменитости,родные долго отговаривали ее от этой поездки. Вокалистке сулили различныенеприятности по дороге, однако на практике все было не так страшно.Алена Свиридова не сталаскрывать, что с ней случился казус на подъезде к Керченскому проливу. С экрананавигации, которая установлена в иномарке певицы, пропал Крымский мост.Заморский аппарат не хотел показывать дорогу к нему. Вместо этого оторопевшуювокалистку отправляли на паромную переправу. Когда же Свиридова все-таки въехалана транспортный переход через пролив, бортовой компьютер показывал, что онанаходится "либо в космосе, либо на дне морском"."Оценивать ситуацию сКрымом можно, безусловно, по-разному. Все имеют право на собственное мнение. Ноне видеть очевидного – это смешно", – написала в личном "Инстаграм".Ниже знаменитостьпосоветовала путешественникам на этом отрезке пути пользоваться навигатором "Яндекса".Также опубликовала пару видеозаписей, на которых показала, как разминаетсяпосле многочасового нахождения за рулем.