53-летний житель Саратова Сергей Строкин готов подтвердить
на детекторе лжи, что 1995 году продюсер Бари Алибасов назвал сыном чужого ребенка.
Шоумен дал мальчику свое имя – Бари Алибасов-младший, хотя при рождении малыша
назвали Борис.
53-летний житель Саратова Сергей Строкин готов подтвердить
на детекторе лжи, что 1995 году продюсер Бари Алибасов назвал сыном чужого ребенка.
Шоумен дал мальчику свое имя – Бари Алибасов-младший, хотя при рождении малыша
назвали Борис.
В студии программы "На самом деле" на Первом канале Сергей
Строкин заявил, что именно он является настоящим отцом Алибасова-младшего. По
словам уроженца Саратова, продюсер уничтожил свидетельство о рождении ребенка и, используя
собственные связи, перевыпустил документ со своим именем в графе "отец".
Строкин рассказал также, что воспитывал сына до двухлетнего
возраста, однако после расставания с женой Еленой Уронич мальчика больше не видел.
Через несколько лет, в 1995 году, Сергей наткнулся на публикацию в газете, в
которой Бари Алибасов называет сына своей знакомой по фамилии Уронич своим
ребенком.
Гость сегодняшнего выпуска "На самом деле" уверен, что
Бари-старший заплатил Елене солидную компенсацию и увез Бари-младшего в Москву.
Знаменитый продюсер тогда признался, что впервые увидел сына, когда тому исполнилось
десять лет. По словам Строкина, Алибасовы, пытаясь скрыть правду, упрятали Елену Уронич в психиатрическую
клинику на 20 лет.
Редакторам шоу "На самом деле" удалось разыскать мать Бари-младшего.
Родительница состоятельного бизнесмена живет в нищете и разрухе. Елена не
видела наследника много лет, она никогда не давала интервью и не появлялась на
телевидении.
Оба Бари Алибасова – старший и младший – согласились пройти
генетическую экспертизу на определение отцовства. Результаты теста-ДНК озвучат
в следующем выпуске программы
"Врут оба беспощадно, хотя я в детстве припоминаю и одного, и
другого. Сергея я встречал один раз в жизни, на улице я встречал. Но папу –
Бари Каримовачи Алибасова, которого я считаю своим отцом, я помню с года. Потому что, когда был концерт группы "Интеграл", он вытаскивал меня на сцену и мы
вместе кланялись публике", – сказал Бари Алибасов-младший в программе .