53-летний житель Саратова Сергей Строкин готов подтвердить на детекторе лжи, что 1995 году продюсер Бари Алибасов назвал сыном чужого ребенка. Шоумен дал мальчику свое имя – Бари Алибасов-младший, хотя при рождении малыша назвали Борис.

53-летний житель Саратова Сергей Строкин готов подтвердитьна детекторе лжи, что 1995 году продюсер Бари Алибасов назвал сыном чужого ребенка.Шоумен дал мальчику свое имя – Бари Алибасов-младший, хотя при рождении малышаназвали Борис.В студии программы "На самом деле" на Первом канале СергейСтрокин заявил, что именно он является настоящим отцом Алибасова-младшего. Пословам уроженца Саратова, продюсер уничтожил свидетельство о рождении ребенка и, используясобственные связи, перевыпустил документ со своим именем в графе "отец".Строкин рассказал также, что воспитывал сына до двухлетнеговозраста, однако после расставания с женой Еленой Уронич мальчика больше не видел.Через несколько лет, в 1995 году, Сергей наткнулся на публикацию в газете, вкоторой Бари Алибасов называет сына своей знакомой по фамилии Уронич своимребенком.Гость сегодняшнего выпуска "На самом деле" уверен, чтоБари-старший заплатил Елене солидную компенсацию и увез Бари-младшего в Москву.Знаменитый продюсер тогда признался, что впервые увидел сына, когда тому исполнилосьдесять лет. По словам Строкина, Алибасовы, пытаясь скрыть правду, упрятали Елену Уронич в психиатрическуюклинику на 20 лет.Редакторам шоу "На самом деле" удалось разыскать мать Бари-младшего.Родительница состоятельного бизнесмена живет в нищете и разрухе. Елена невидела наследника много лет, она никогда не давала интервью и не появлялась нателевидении.Оба Бари Алибасова – старший и младший – согласились пройтигенетическую экспертизу на определение отцовства. Результаты теста-ДНК озвучатв следующем выпуске программы"Врут оба беспощадно, хотя я в детстве припоминаю и одного, идругого. Сергея я встречал один раз в жизни, на улице я встречал. Но папу –Бари Каримовачи Алибасова, которого я считаю своим отцом, я помню с года. Потому что, когда был концерт группы "Интеграл", он вытаскивал меня на сцену и мывместе кланялись публике", – сказал Бари Алибасов-младший в программе .