Злоумышленники осуществляли легализацию пребывания иностранных граждан на территории г. Москвы и иных субъектов Российской Федерации...

Следственным Управлением по САО ГСУ СК России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовных дел, возбужденных при участии сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве, по признакам преступлений, предусмотренных ст. 322.1 УК РФ, ст. 290 УК РФ, ст. 291.1 УК РФ, ст. 291 УК РФ и ст. 210 УК РФ.Как сообщалось ранее, злоумышленники осуществляли легализацию пребывания иностранных граждан на территории г. Москвы и иных субъектов Российской Федерации путем изготовления и предоставления фиктивных документов в миграционные органы Российской Федерации.Преступное сообщество имело устойчивую иерархическую структуру с распределенными ролями и функциями соучастников.Доход от их противоправной деятельности составил более 40 млн рублей.В 2017 г. сотрудниками правоохранительных органов было задержано 19 злоумышленников в возрасте от 26 до 57 лет. В отношении 13 из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под домашним арестом либо подпиской о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Басманный районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28