Ведуща Алена Водонаева следит за всем происходящим вокруг. Она часто вставляет свои пять копеек в скандальные ситуации и личные взаимоотношения звезд российского шоу-бизнеса.

Ведуща Алена Водонаева следит за всем происходящим вокруг. Она часто вставляет свои пять копеек в скандальные ситуации и личные взаимоотношения звезд российского шоу-бизнеса.По мнению актрисы, юморист заслуживает звание самого модного пенсионера российской эстрады. Она также не оставила без внимания тот факт, что после разрыва с Еленой Степаненко сатирик стал активно вести социальные сети, в том числе личную страницу в Instagram.Алена считает, что Евгений Ваганович отлично разбирается в искусстве, ведь у него огромная коллекция антиквариата. На протяжении всей жизни он активно собирал уникальные книги, картины, фарфор и другие раритеты.Но недавно стало известно, что бывшая жена мужу-изменщику доступ к его сокровищнице. Она не пускает юмориста в его собственный дом, где, собственно, и хранятся все эти вещи."Степаненко намерена всерьез потрепать бывшему нервы и разбавить его романтические будни судебными тяжбами", – уверена Водонаева.К слову, на протяжении долгого времени телеведущая была уверена, что супруги в конечном итоге воссоединятся. Но теперь она поняла, что этого не произойдет."Степаненко забаррикадировалась в квартире в центре Москвы и, по ходу, озабочена только тем, чтобы оставить бывшего без денег", – отметила Алена.