Очередное заседание по делу Алфии Мокшиной состоится сегодня в 10. 30 в Октябрьском суде областного центра.

Очередное заседание по делу Алфии Мокшиной состоится сегодня в 10. 30 в Октябрьском суде областного центра.Напомним, по версии следствия, Мокшина требовала и получала деньги от подчиненных за непривлечение их к дисциплинарным взысканиям. На прошлом заседании адвокат потребовал вернуть дело в прокуратуру, указав на нарушения на стадии следствия. Судья Юрий Евтухов это ходатайство удовлетворил.